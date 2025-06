Vantaggio Urawa e rimonta nerazzurra firmata Lautaro e Valentin Carboni, i due sono anche i migliori in campo

Alla fine l'Inter la porta a casa. Vantaggio Urawa e rimonta nerazzurra firmata Lautaro e Valentin Carboni, i due sono anche i migliori in campo secondo La Gazzetta dello Sport:

Luis Henrique 4,5 - Deve ancora capire in che ecosistema si trovi (e i suoi compagni devono capire lui): in ritardo su un cross di Zale e in ritardo pure sul gol subito. Mancano i dribbling, le palle perse invece abbondano.