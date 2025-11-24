Pesante il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione del portiere dell'Inter, colpevole sul gol di Pulisic, scaturito dal tiro non irresistibile di Saelemaekers.
Sommer, giudizio pesante di Gazzetta: “4,5: Sussurra preghiere ai palloni per evitare…”
Pesante il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione del portiere dell'Inter, colpevole sul gol di Pulisic, scaturito dal tiro non irresistibile di Saelemaekers.
Voto 4,5: "Sussurra preghiere ai palloni per evitare che si avvicinino. Ma quando deve incidere sul destino, scende troppo morbido sul tiro di Saelemaekers. E son guai veri".
