FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Sommer, giudizio pesante di Gazzetta: “4,5: Sussurra preghiere ai palloni per evitare…”

news

Sommer, giudizio pesante di Gazzetta: “4,5: Sussurra preghiere ai palloni per evitare…”

Sommer, giudizio pesante di Gazzetta: “4,5: Sussurra preghiere ai palloni per evitare…” - immagine 1
Pesante il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione del portiere dell'Inter, colpevole sul gol di Pulisic
Andrea Della Sala Redattore 

Pesante il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione del portiere dell'Inter, colpevole sul gol di Pulisic, scaturito dal tiro non irresistibile di Saelemaekers.

Sommer, giudizio pesante di Gazzetta: “4,5: Sussurra preghiere ai palloni per evitare…”- immagine 2
Getty Images

Voto 4,5: "Sussurra preghiere ai palloni per evitare che si avvicinino. Ma quando deve incidere sul destino, scende troppo morbido sul tiro di Saelemaekers. E son guai veri".

Leggi anche
Pagelle Inter-Milan, CdS: “Stesso voto per Sommer e Lautaro. Thuram il migliore,...
CorSport: “Ecco dove e quando si è decisa la partita. E se anche Calhanoglu…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA