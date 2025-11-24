FC Inter 1908
Pagelle Inter-Milan, CdS: “Stesso voto per Sommer e Lautaro. Thuram il migliore, Calha…”

Le pagelle del Corriere dello Sport sul derby vinto dal Milan con gol di Pulisic: malissimo Sommer, bene Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

Tanti voti bassi e solo uno più che sufficiente per l'Inter secondo le pagelle del Corriere dello Sport post derby.

Il voto più alto (6,5) va a Thuram: "Subito pericoloso con un colpo di testa. Assist magnifico per Lautaro e l’Inter sfiora il gol. Bravissimo a conquistato il rigore". Voto 6, invece, per Acerbi, Bastoni, Sucic e Dimarco.

Il resto della squadra è rimandato o bocciato. 5,5 per Akanji, Barella, Carlos Augusto e Bonny. I bocciati (voto 5) sono 3: Sommer, Lautaro e Calhanoglu. "Inoperoso per tutto il primo tempo ma ad inizio ripresa commette un errore importante, e lì nasce il gol del Milan", il giudizio su Sommer.

"L’ex rossonero ci prova alla mezz’ora ma strozza la conclusione. Fa girare la squadra alzando e abbassando i ritmi. Errore pesante dal dischetto, si fa parare da Maignan il tiro del possibile pareggio", quello su Calhanoglu.

"Un solo tiro pericoloso, ma Maignan gli nega la rete. Fa a sportellate con Gabbia e viene limitato nel modo giusto", quello infine su Lautaro.

PAGELLE DERBY CORRIERE DELLO SPORT

Sommer 5

Akanji 5,5

Acerbi 6 (Diouf sv)

Bastoni 6

Carlos Augusto 5,5

Barella 5,5 (Esposito sv)

Calhanoglu 5 (Zielinski sv)

Sucic 6

Dimarco 6

Thuram 6,5

Lautaro 5 (Bonny 5,5)

Chivu 5,5

