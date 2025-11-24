Il voto più alto (6,5) va a Thuram : "Subito pericoloso con un colpo di testa. Assist magnifico per Lautaro e l’Inter sfiora il gol. Bravissimo a conquistato il rigore". Voto 6, invece, per Acerbi, Bastoni, Sucic e Dimarco.

Il resto della squadra è rimandato o bocciato. 5,5 per Akanji, Barella, Carlos Augusto e Bonny. I bocciati (voto 5) sono 3: Sommer, Lautaro e Calhanoglu. "Inoperoso per tutto il primo tempo ma ad inizio ripresa commette un errore importante, e lì nasce il gol del Milan", il giudizio su Sommer.