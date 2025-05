"Provare a giocarsela, per non avere rimpianti. In fin dei conti, la partita di domani non dovrebbe essere troppo differente da quella del Montjuic. Il Barcellona attaccherà, perché soprattutto quello gli ha insegnato Flick. Possesso, palleggio e poi tante ripartenze, provando a intercettare nuovamente i difetti dei rivali. Inzaghi ha vinto la partita a scacchi dell’andata, resta da capire se nel ritorno Flick attuerà qualche e quali contromosse". Il quotidiano Il Giornale riempie l'attesa per la gara tra Inter e Barcellona.