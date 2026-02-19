Un gol, quello del provvisorio pareggio dell'Inter firmato Esposito, che ha necessitato di un controllo VAR, prima di essere convalidato. L'episodio viene analizzato così oggi da Il Giornale:
Giornale: “Gol Esposito? In Italia glielo avrebbero ingiustamente annullato visto che…”
"Pareggio (provvisorio) da centravanti vero. Revisione VAR: è il pallone a toccare il suo braccio, non viceversa. In Italia, dove continuiamo a giocare un calcio tutto nostro, glielo avrebbero annullato, e sarebbe stata un'ingiustizia".
"Il giovane gigante nerazzurro è al settimo gol in stagione, il secondo in Europa, ormai sarà soddisfatto anche chi lo giudicava dai numeri".
(Fonte: Il Giornale)
