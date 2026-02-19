FC Inter 1908
Giornale: “Gol Esposito? In Italia glielo avrebbero ingiustamente annullato visto che…”

Un gol, quello del provvisorio pareggio dell'Inter firmato Esposito, che ha necessitato di un controllo VAR, prima di essere convalidato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un gol, quello del provvisorio pareggio dell'Inter firmato Esposito, che ha necessitato di un controllo VAR, prima di essere convalidato. L'episodio viene analizzato così oggi da Il Giornale:

"Pareggio (provvisorio) da centravanti vero. Revisione VAR: è il pallone a toccare il suo braccio, non viceversa. In Italia, dove continuiamo a giocare un calcio tutto nostro, glielo avrebbero annullato, e sarebbe stata un'ingiustizia".

"Il giovane gigante nerazzurro è al settimo gol in stagione, il secondo in Europa, ormai sarà soddisfatto anche chi lo giudicava dai numeri".

(Fonte: Il Giornale)

