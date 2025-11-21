"Quello che Chivu non dice è che, tolto l’attacco — dove le alternative non mancano — la coperta dell’Inter è molto più corta di quanto si creda e di quanto piaccia raccontare. Dumfries non ce la fa: niente derby. Al suo posto, come già nel finale contro la Lazio, quando era uscito per una distorsione alla caviglia sinistra, giocherà Carlos Augusto, mancino, che al primo lavoro (riserva di Dimarco) e al secondo (riserva di Bastoni) somma così anche il terzo.