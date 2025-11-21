FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Inter, Dumfries e Darmian out col Milan: quello che Chivu non dice…

news

Giornale – Inter, Dumfries e Darmian out col Milan: quello che Chivu non dice…

Inter Chivu
Il focus dal quotidiano in edicola stamattina a proposito delle alternative in mano al rumeno sulla catena di destra e non solo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Si avvicina il derby e l'Inter si riscopre meno profonda di quanto potesse sembrare. Almeno in una precisa zona di campo. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina:

Inter
Getty

"Quello che Chivu non dice è che, tolto l’attacco — dove le alternative non mancano — la coperta dell’Inter è molto più corta di quanto si creda e di quanto piaccia raccontare. Dumfries non ce la fa: niente derby. Al suo posto, come già nel finale contro la Lazio, quando era uscito per una distorsione alla caviglia sinistra, giocherà Carlos Augusto, mancino, che al primo lavoro (riserva di Dimarco) e al secondo (riserva di Bastoni) somma così anche il terzo.

Un altro Darmian, buono per tutte le stagioni e per tanti ruoli, solo che nel frattempo Darmian non c’è più — ha compiuto 36 anni il 2 dicembre — o non c’è ancora, bloccato da due mesi da un polpaccio malandrino: finora 13 minuti in campionato e 14 in Champions League, due scampoli di partita proprio al posto di Dumfries".

Leggi anche
CorSera – Ecco quando rientra Dumfries. E per il Derby Chivu sta pensando a…
Condò: “Materazzi discutibile da giocatore. Ieri ha detto una cosa spavalda ma vera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA