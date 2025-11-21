Si avvicina il derby e l'Inter si riscopre meno profonda di quanto potesse sembrare. Almeno in una precisa zona di campo. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina:
Giornale – Inter, Dumfries e Darmian out col Milan: quello che Chivu non dice…
"Quello che Chivu non dice è che, tolto l’attacco — dove le alternative non mancano — la coperta dell’Inter è molto più corta di quanto si creda e di quanto piaccia raccontare. Dumfries non ce la fa: niente derby. Al suo posto, come già nel finale contro la Lazio, quando era uscito per una distorsione alla caviglia sinistra, giocherà Carlos Augusto, mancino, che al primo lavoro (riserva di Dimarco) e al secondo (riserva di Bastoni) somma così anche il terzo.
Un altro Darmian, buono per tutte le stagioni e per tanti ruoli, solo che nel frattempo Darmian non c’è più — ha compiuto 36 anni il 2 dicembre — o non c’è ancora, bloccato da due mesi da un polpaccio malandrino: finora 13 minuti in campionato e 14 in Champions League, due scampoli di partita proprio al posto di Dumfries".
