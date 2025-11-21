Cresce l'attesa per il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro. "Con il ritorno di Akanji, Cristian Chivu ha tutta la rosa a disposizione. Quasi certo il forfait di Dumfries, ancora alle prese con il problema alla caviglia dopo una botta rimediata in Nazionale", scrive il Corriere della Sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Ecco quando rientra Dumfries. E per il Derby Chivu sta pensando a…
news
CorSera – Ecco quando rientra Dumfries. E per il Derby Chivu sta pensando a…
"Quasi certo il forfait di Dumfries, ancora alle prese con il problema alla caviglia", scrive il Corriere della Sera
Sia Dumfries sia Darmian, però, potrebbero tornare nella lista dei convocati subito per la trasferta di Madrid contro l'Atletico di mercoledì 26. "Chivu, a differenza di Allegri che non ha impegni europei, deve dosare forze ed energie, viste le due gare così ravvicinate. A centrocampo, Zielinski sembra in leggero vantaggio su Sucic", riporta il CorSera.
In attacco dovrebbero giocare Lautaro e Thuram ma "Pio Esposito e Bonny scalpitano, la velocità dell’ex Parma può essere un’arma contro la difesa rossonera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA