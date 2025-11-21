Cresce l'attesa per il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro. "Con il ritorno di Akanji, Cristian Chivu ha tutta la rosa a disposizione. Quasi certo il forfait di Dumfries, ancora alle prese con il problema alla caviglia dopo una botta rimediata in Nazionale", scrive il Corriere della Sera.

Sia Dumfries sia Darmian, però, potrebbero tornare nella lista dei convocati subito per la trasferta di Madrid contro l'Atletico di mercoledì 26. "Chivu, a differenza di Allegri che non ha impegni europei, deve dosare forze ed energie, viste le due gare così ravvicinate. A centrocampo, Zielinski sembra in leggero vantaggio su Sucic", riporta il CorSera.