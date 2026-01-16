Il focus sul quotidiano a proposito delle risposte che sta avendo l'allenatore nerazzurro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 14:32)

L'Inter prima in classifica sta valorizzando tutte le soluzioni di cui dispone. Questo grazie al lavoro dell'allenatore che, dal suo arrivo in estate, si è impegnato da subito per coinvolgere l'intero gruppo. E ora sta avendo risposte importanti. Si legge su Il Giornale di oggi:

"La forza della rosa, che poi è la forza rinnovata dell'attacco. Quello che in un anno è passato da Arnautovic, Taremi e Correa a Pio Esposito e Bonny. Potrebbe bastare questo per spiegare l'allungo dell'Inter in testa alla classifica. Però c'è dell'altro ed è il lavoro profondo che Chivu ha fatto sul tessuto nerazzurro, rivitalizzandolo dopo il traumatico finale della scorsa stagione.

Psicologico prima ancora che tattico, perché la sua Inter non è poi tanto differente da quella di Inzaghi. E allora ecco vigilie senza ritiri, riposi inusuali come quello prima del Lecce, cameratismo negli spogliatoi e a bordo calmo, la grande empatia con un gruppo già formato. Tutto sta funzionando al meglio e poco conta che l'Inter abbia perso 4 volte nel girone di andata, senza mai battere le rivali più forti. Intanto perché 3 di quelle sconfitte risalgono alle 8 giornate di campionato, poi perché nel calcio dei 3 punti, 2 pareggi fanno più danni di una sconfitta, come sanno bene il Milan e da ultimo il Napoli".