I nerazzurri di Chivu, dopo essersi laureati campioni d'inverno, puntano con decisione al ventunesimo tricolore

Fabio Alampi Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 14:02)

Dopo aver chiuso il girone di andata del campionato in testa alla classifica, il prossimo obiettivo dell'Inter è il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League senza passare dalla trappola dei playoff. Nella testa dei nerazzurri, però, è emersa una priorità ben chiara: la conquista del ventunesimo scudetto.

Così spiega La Gazzetta dello Sport: "Al tricolore numero 21 tengono tutti parecchio, sia chi suda ogni giorno nel centro sportivo di Appiano sia chi fa i conti nella sede centrale in viale della Liberazione. L'Inter cerca di aggrapparsi agli ottavi di Champions League, preferibilmente dalla porta principale per ragioni economiche e di ovvio prestigio dopo quella coppia di finali raggiunte negli ultimi tre anni, ma ha votato per il campionato nell'immediato, spinto anche dal calendario sorridente. Prima che tornerà a materializzarsi l'incubo di uno scontro diretto, contro la Juventus di Spalletti a metà febbraio, ci saranno altre quattro sfide in apparenza più morbide daazzannare".

Calendario favorevole — "Domani l'Inter va a Udine, contro una squadra battagliera che evoca comunque altri fantasmi, poi nel venerdì successivo a San Siro l'Inter aspetta il Pisa e, successivamente, ecco la doppia chicane in trasferta in casa di Cremonese e Sassuolo. Nulla è scontato in questi luoghi, come insegna l'ultimo turno dispettoso per Antonio Conte, e in più ci saranno in mezzo due sfide di ben altro ardore in Champions League che peseranno sulla testa e sulle gambe della squadra: il super Arsenal di Arteta arriva a Milano martedì prossimo con tutto il suo potenziale atomico e per l'occasione Oaktree manderà pure alti rappresentanti da Los Angeles, l'urto contro il muro giallo del Borussia Dortmund è invece atteso il 28 gennaio.

Nonostante tutto, almeno in patria, ci sono ragionevoli condizioni per mettere altro fieno in cascina e dare un'altra sgasata scudetto. Il piano è stato stilato nel dettaglio, anche ieri nel rientro allegro al lavoro alla Pinetina post-Lecce".

Niente calcoli — "Chivu è stato un tiranno spietato: ha raccolto quasi il 100% dei punti a disposizione con il resto della compagnia, unico scivolone il primo in casa con l'Udinese in piena estate. La corsa scudetto l'ha costruita così, in osservanza alla legge del più forte, ma Chivu è ben cosciente che farla valere anche in Friuli non sia poi così agevole: della prossima quaterna di sfide in Serie A, quella di domani è la più scivolosa.

Nel gruppo c'è una certa stanchezza che si trascina già dalla battaglia contro Conte e l'andamento della partita contro il Lecce non ha aiutato a ricaricare le pile: bisogna stringere identi, vista proprio l'alta missione tricolore, e lo sgambetto all'andata ha dimostrato quanto conti la fisicità nella squadra di Runjaic. Insomma, niente calcoli al risparmio se la priorità è lo scudetto, e pazienza se dopo tre giorni c'è una partita europea da far tremare i polsi".