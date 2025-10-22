Si legge nel dettaglio: "Chivu sbanca Bruxelles e resta al comando e a punteggio pieno della Champions League: 3 partite e altrettante vittorie, 2 in trasferta. Da Amsterdam in poi sono 7 i successi messi in fila, contando ovviamente il campionato.

Finisce 0-4 ed è festa un po’ per tutti, compreso Pio Esposito, che segna l’ultimo gol dopo averne sbagliato uno clamoroso, che quasi piangeva tra la rabbia e l’incredulità. Invece, se sono lacrime, sono di gioia per il primo gol anche in Champions League. Completano il tabellino dei marcatori Dumfries, Lautaro e Calhanoglu, su calcio di rigore conquistato dal capitano e concesso dal Var".