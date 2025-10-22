FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Giornale: “Inter, è molto più di una vittoria: è un trionfo. Pio, lacrime di gioia”

news

Giornale: “Inter, è molto più di una vittoria: è un trionfo. Pio, lacrime di gioia”

Giornale: “Inter, è molto più di una vittoria: è un trionfo. Pio, lacrime di gioia” - immagine 1
Non usa giri di parole Il Giornale per descrivere il successo di ieri sera dell'Inter in Champions League sul campo della squadra belga
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Molto più di una vittoria, un trionfo quello dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise". Non usa giri di parole Il Giornale per descrivere il successo di ieri sera dell'Inter in Champions League sul campo della squadra belga.

Giornale: “Inter, è molto più di una vittoria: è un trionfo. Pio, lacrime di gioia”- immagine 2
Getty Images

Si legge nel dettaglio: "Chivu sbanca Bruxelles e resta al comando e a punteggio pieno della Champions League: 3 partite e altrettante vittorie, 2 in trasferta. Da Amsterdam in poi sono 7 i successi messi in fila, contando ovviamente il campionato.

Giornale: “Inter, è molto più di una vittoria: è un trionfo. Pio, lacrime di gioia”- immagine 3
Getty Images

Finisce 0-4 ed è festa un po’ per tutti, compreso Pio Esposito, che segna l’ultimo gol dopo averne sbagliato uno clamoroso, che quasi piangeva tra la rabbia e l’incredulità. Invece, se sono lacrime, sono di gioia per il primo gol anche in Champions League. Completano il tabellino dei marcatori Dumfries, Lautaro e Calhanoglu, su calcio di rigore conquistato dal capitano e concesso dal Var".

Leggi anche
Repubblica: “Inter, a Bruxelles parlata la lingua della concretezza: Chivu ne è...
Gol e assist, la stagione di Esposito decolla anche in Champions. “Ei tifosi delle altre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA