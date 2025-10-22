Così Repubblica il suo focus sulla vittoria di ieri dell'Inter in Champions League, con i nerazzurri primi in classifica

Marco Astori Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:32)

"Ha battuto per 4-0 l'Union Saint Gilloise, campione del Belgio. Ha allungato a sette la serie di vittorie consecutive, fra campionato e Champions, dove vola a pieni punti con una differenza reti di più nove". Apre così Repubblica il suo focus sulla vittoria di ieri dell'Inter in Champions League, con i nerazzurri primi in classifica a punteggio pieno.

Si legge: "E lo ha fatto con un turnover intelligente, che gli ha consentito di conservare energie preziose per il big match di sabato a Napoli. Nella bilingue Bruxelles, l'Inter ha parlato la lingua della concretezza, di cui il suo allenatore Cristian Chivu è insegnante: tanti tiri, pochi rischi, calcio verticale.

E anche la soddisfazione, per il tecnico, di vedere in campo per la mezz'ora finale i suoi pupilli, che insieme fanno 41 anni: Pio Esposito, partito dall'inizio, autore della quarta rete, e Bonny, entrato per Lautaro, che gli ha servito l'assist".