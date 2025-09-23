FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Inter, il difetto è sempre lo stesso: “Serviva rivoluzione, organico solo rattoppato”

news

Giornale – Inter, il difetto è sempre lo stesso: “Serviva rivoluzione, organico solo rattoppato”

Giornale – Inter, il difetto è sempre lo stesso: “Serviva rivoluzione, organico solo rattoppato” - immagine 1
I finali delle partite rischiano ancora di costare caro all’Inter. Stesso problema da Inzaghi a Chivu, il vizio di rilassarsi rimane
Andrea Della Sala Redattore 

I finali delle partite rischiano ancora di costare caro all’Inter. Stesso problema da Inzaghi a Chivu, il vizio di rilassarsi rimane anche in questa stagione.

"L’Inter di Chivu ha ereditato non solo gioco e giocatori da quella di Inzaghi, ma anche il principale difetto, che nella scorsa stagione già le è costato lo scudetto. Il veleno sta nella coda e come il laziale Pedro ha rimontato i nerazzurri nel finale del fatale 2-2 di San Siro, così in una sola settimana, l’Inter si è fatta prima sorpassare in volata dalla Juventus e poi quasi acciuffare dal Sassuolo. Da un rotondo e semplice 2-0 a un 2-1 salvato al fotofinish da due parate di Pep Martinez, da domenica un po’ meno vice del titolare Yan Sommer", scrive il Giornale.

Giornale – Inter, il difetto è sempre lo stesso: “Serviva rivoluzione, organico solo rattoppato”- immagine 2
Getty Images

Una squadra vecchia e quindi che si stanca prima degli avversari o una squadra preparata male che non regge fino in fondo alle partite erano gli assunti semplici e un po’ sempliciotti con cui si è cercato di dare una spiegazione a un dato oggettivo. Che però male s’incastrava con l’1-2 in casa del Bayern o il 4-3 di San Siro al Barcellona, che resterà nella storia nerazzurra anche se poi ci sono stati Monaco e il PSG.

Giornale – Inter, il difetto è sempre lo stesso: “Serviva rivoluzione, organico solo rattoppato”- immagine 3
Getty Images

"E allora forse il problema sta altrove. Nella presunzione di chi non sa chiudere le partite e nella distrazione di chi permette agli avversari di riaprirle. L’Inter che riparte avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione, che però la proprietà non si è concessa. L’organico è stato rattoppato con riserve migliori di quelle precedenti ma non ancora più brave dei titolari. Se lo diventeranno, anche il difetto sarà spazzato via", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, l’attacco vola e manca Lautaro. Bonny-Esposito, ecco perché finora Chivu ha scelto Pio
Inter, vecchi difetti ritornano: manca concretezza sottoporta. Le partite vanno chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA