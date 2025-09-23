Un vecchio difetto che l'Inter si porta dietro dalla scorsa stagione e che ancora non è riuscito a correggere è la mancanza della necessaria concretezza

Un vecchio difetto che l'Inter si porta dietro dalla scorsa stagione e che ancora non è riuscito a correggere è la mancanza della necessaria concretezza sottoporta, che impedisce ai nerazzurri di convertire in gol la grande mole di lavoro prodotta in attacco. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:

"Aggiustare la mira. Se Chivu insiste nel dire che non vuole cambiare l’Inter, ma solo aggiungerle qualcosa, beh un pizzico in più di precisione davanti alla porta avversaria sarebbe certamente utile. È uno dei nodi di questo inizio stagione: tante, troppe occasioni sprecate; tante, troppe conclusioni mancate. Ed è anche uno dei difetti che la squadra nerazzurra si trascina dall’anno passato. Adesso come allora, l’Inter ha il migliore attacco del campionato. Tuttavia, il bottino dell’attacco avrebbe potuto essere ben più ricco. E non è questione di rendere ancora più robusta è netta una vittoria".

"Semmai di capitalizzare il volume di gioco e le opportunità create, in modo da chiudere i conti in anticipo, evitando di tenere in partita gli avversari. Come accaduto giusto l’altra sera contro il Sassuolo. Contro i neroverdi, infatti, i tiri in porta sono stati ben venti, solo sei, quindi il 30 per cento, nello specchio, e appena due le reti segnate, una delle quali su autogol. Di conseguenza, gli uomini di Grosso sono rimasti aggrappati al risultato, tenendo San Siro con il fiato sospeso".

