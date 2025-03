Il giorno dopo la vittoria contro l'Udinese, il Giornale analizza la gara dell'Inter. Dopo un primo tempo dominato, nella ripresa i nerazzurri sono calati e hanno rischiato di subire il gol del pareggio nel finale. "L'impressione è che sia stata l'Inter a complicarsi la serata, non tornando mentalmente in campo dopo avere largamente dominato il primo tempo. E se così fosse, non sarebbe nemmeno tanto grave, proprio perché sarebbe un problema facilmente rimediabile. Lo stesso Inzaghi ha dato un segnale chiaro in avvio di secondo tempo: incalza il derby, aprile sarà un mese denso e intenso, perciò fa subito 4 cambi ché tanto la partita è vinta. «Erano cambi forzati», spiega lui a partita vinta e paura passata".