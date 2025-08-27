Petar Sucic è di sicuro tra le migliori notizie di casa Inter dopo la manita rifilata al Torino. Sull'exploit del centrocampista croato torna anche il Giornale in edicola stamattina. Si legge infatti: "Giovane è bello, sempre. Ma giovane non basta. Asllani, per fare l’esempio più semplice, ha appena un anno e mezzo in più di Sucic, ma partite così non ne ha giocata una in 3 stagioni.
Giornale – Inter, Sucic il tuo tesoro: un affare di mercato. Addirittura accostato a…
Giornale – Inter, Sucic il tuo tesoro: un affare di mercato. Addirittura accostato a…
Il focus sul centrocampista croato che alla sua prima da titolare al Meazza ha sfoderato una prestazione molto convincente
Benedetta per Chivu la squalifica di Calhanoglu, che sicuramente è stato l’acceleratore di un processo sì inevitabile (i più bravi alla fine giocano sempre), ma che avrebbe avuto tempi differenti. Fuori il turco, dentro Sucic. E l’Inter ha scoperto il suo tesoro. Peraltro costato molto poco (lo scorso gennaio), con i prezzi che girano: 16 milioni, bonus compresi. Un affarone, pensando solo a Zalewski, appena venduto a 17. Gli accostamenti volano subito in alto, compreso quello a Modric. Il più facile e il più ardito. Il tempo dirà. Di certo a 22 anni c’è un progetto, a 40 anche tanta nostalgia".
