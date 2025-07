Brutta gara dell'Inter nell'ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluiminense. La squadra di Chivu gioca male il primo tempo e non riesce a recuperare nel secondo. Questa l'analisi del Giornale:

"Zero tituli, stavolta la stagione dell'Inter è finita davvero. Nerazzurri a mani vuote, ma con le casse piene: il Fluminense segna 2 gol, l'Inter prende 2 pali. Eppure c'è dell'altro per spiegare la sconfitta: all'improvviso è tornata la squadra stanca vista nelle prime due partite del Mondiale. I quasi 40 gradi di Charlotte, senza però il temuto temporale porta fulmini, di certo hanno pesato sui muscoli di Lautaro e dei suoi compagni, alla 63esima partita di stagione. Restano i 33 milioni della campagna americana: non sono un titolo, ma potrebbero aiutare a vincerne in futuro".