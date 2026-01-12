Una bellissima partita a San Siro tra Inter e Napoli finisce in pareggio, mantenendo tutto invariato in testa alla classifica

Una bellissima partita a San Siro tra Inter e Napoli finisce in pareggio, mantenendo tutto invariato in testa alla classifica. Il Giornale lo ritiene un risultato giusto, non senza una frecciata a Lautaro Martinez, non nella sua serata migliore:

"Le due squadre più forti del campionato per la più bella partita dell'anno. Gioco, emozioni, gol e anche polemiche. E McTominay, uomo della notte con una doppietta enorme. Lautaro non pervenuto, leader a corrente alternata. Partita intensissima, che quasi non sembra Serie A".

"Finisce 2-2 ed è giusto che il Napoli, due volte in svantaggio, non la perda. Non lo avrebbe meritato per tutto ciò che ha fatto. Il campionato resta vivo, anche per un palo clamoroso di Mkhitaryan nei minuti di recupero".