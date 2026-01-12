"A fare diventare la serata una mezza leggenda c'è anche un rigorino, di quelli che col vecchio calcio c'entrano nulla, ma che oggi sono realtà e regolamento. Oggi a me, domani a te: le proteste di Conte (espulsione sacrosanta), con insulti un po' a tutti sono comprensibili, ma non giustificabili".

"E senza stare qui a ricordare che il rigore dell'andata era molto meno rigore di questo. Lo conquista Mkhitaryan, che invece a Napoli lo aveva causato, lo trasforma Calhanoglu 5 minuti dopo la revisione Var e la sceneggiata Conte, a sua volta insultato a gran voce dal suo vecchio stadio, che mai l'ha veramente amato".