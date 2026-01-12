Oggi Il Giornale in edicola torna sul rigore assegnato all'Inter nello scontro diretto di San Siro contro il Napoli, pesantemente contestato dall'allenatore azzurro Antonio Conte. Scrive il quotidiano:
Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore”
"A fare diventare la serata una mezza leggenda c'è anche un rigorino, di quelli che col vecchio calcio c'entrano nulla, ma che oggi sono realtà e regolamento. Oggi a me, domani a te: le proteste di Conte (espulsione sacrosanta), con insulti un po' a tutti sono comprensibili, ma non giustificabili".
"E senza stare qui a ricordare che il rigore dell'andata era molto meno rigore di questo. Lo conquista Mkhitaryan, che invece a Napoli lo aveva causato, lo trasforma Calhanoglu 5 minuti dopo la revisione Var e la sceneggiata Conte, a sua volta insultato a gran voce dal suo vecchio stadio, che mai l'ha veramente amato".
(Fonte: Il Giornale)
