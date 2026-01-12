FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore”

news

Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore”

Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore” - immagine 1
Oggi Il Giornale in edicola torna sul rigore assegnato all'Inter nello scontro diretto di San Siro contro il Napoli, pesantemente contestato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Oggi Il Giornale in edicola torna sul rigore assegnato all'Inter nello scontro diretto di San Siro contro il Napoli, pesantemente contestato dall'allenatore azzurro Antonio Conte. Scrive il quotidiano:

Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore”- immagine 2
Getty

"A fare diventare la serata una mezza leggenda c'è anche un rigorino, di quelli che col vecchio calcio c'entrano nulla, ma che oggi sono realtà e regolamento. Oggi a me, domani a te: le proteste di Conte (espulsione sacrosanta), con insulti un po' a tutti sono comprensibili, ma non giustificabili".

Giornale: “Proteste Conte non giustificabili. E quello dell’andata era ancor meno rigore”- immagine 3

"E senza stare qui a ricordare che il rigore dell'andata era molto meno rigore di questo. Lo conquista Mkhitaryan, che invece a Napoli lo aveva causato, lo trasforma Calhanoglu 5 minuti dopo la revisione Var e la sceneggiata Conte, a sua volta insultato a gran voce dal suo vecchio stadio, che mai l'ha veramente amato".

(Fonte: Il Giornale)

Leggi anche
Inter, occasione sfumata. Fuga rinviata? Ora il calendario sorride a Chivu: i prossimi impegni
Napoli, show assurdo di Conte dopo il rigore: “Vergognatevi”, gli insulti e il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA