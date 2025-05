"Le energie all’Inter sono invece al limite, alcuni corrono ormai con la testa e non con le gambe, l’euforia è un propellente eccezionale, la depressione pesa più di un supplementare. L’Inter non può mettere a rischio una finale nella Champions più imprevedibile degli ultimi anni per inseguire un sogno all’apparenza più complicato. Il 3-3 ha semplicemente spiegato quello che immaginavamo: LY19 trascina la squadra più offensiva, spettacolare e squilibrata d’Europa, oltretutto compiaciuta da tale identità".

"L’Inter, con il nuovo Psg, è per caratteristiche tecnico-tattiche quella con più chance di approfittare di questo sbilanciamento. A San Siro anche il tifo sarà fondamentale per spostare le linee e presentarsi più spesso da Szczesny. Inzaghi deve scegliere bene nomi e movimenti difensivi per non chiudersi in otto in area. Non farlo sarebbe il vero errore strategico, altro che i quasi titolari del Verona".