L'Inter, dopo gli addii di Arnautovic e di Correa, è alla ricerca di rinforzi per completare il proprio reparto offensivo. Uno dei profili monitorati è quello di Rasmus Hojlund : l'attaccante danese, classe 2003, dopo due stagioni non esaltanti al Manchester United potrebbe cambiare aria, e l'ipotedi di tornare in Italia (dove fece bene con l'Atalanta) lo attrae particolarmente.

La dirigenza nerazzurra sta monitorando la situazione con grande attenzione, pronta a farsi avanti nel caso in cui le parti decidessero di separarsi. I Red Devils hanno investito parecchio per il giocatore, e l'unica pista ipotizzabile è quella di un prestito.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter monitora anche le situazioni in entrata, a partire dal possibile arrivo di Hojlund in attacco. Come raccontato da Espn, l'entourage del giocatore ha incontrato i dirigenti del Manchester United, esplicitando il fatto che il ragazzo vuole giocare ed essere protagonista. Un ritorno in Italia sarebbe gradito, anche se la decisione finale spetterà al club inglese e un accelerata potrebbe arrivare accettando l'idea del prestito voluto dai nerazzurri".