GdS – Bayer-Inter: Taremi con Lautaro? Movimento in difesa

L'Inter sta per affrontare la trasferta a Leverkusen. Allenamento ad Appiano questa mattina e poi volo per la Germania per affrontare chi come lei ha vinto il campionato nella passata stagione. La squadra nerazzurra alloggerà Colonia a venti km da Leverkusen dove arriverà direttamente per la partita delle 21. Il mister lavora sulla miglior formazione da schierare contro i tedeschi e prende quota l'idea di schierare Taremi, come spesso è successo in CL, accanto a Lautaro molto probabilmente.