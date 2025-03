Il mister è anche il sesto allenatore con più presenze e supererà entro maggio sia Bersellini che ne ha 207, sia Weisz che è stato sulla panchina dell'Inter 212 volte. Prima di loro nella classifica dei tecnici che più volte hanno guidato la squadra nerazzurra ci sono al primo posto Herrera, 366 partite in 9 stagioni, Mancini 303 panchine nerazzurre in 6 stagioni e Trapattoni, 232 panchine interiste in cinque anni.