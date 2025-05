"Dei titolari potrebbero essere in campo dall’inizio solo Calhanoglu e Dimarco, col solito dubbio di questo periodo fra Sommer e Josep Martinez. A destra riposa Dumfries e gioca Darmian, così come De Vrij e Augusto rilevano Acerbi e Bastoni in difesa. Frattesi in panchina. Unico ancora assente Pavard, ma per Monaco dovrebbe farcela. Curiosità per Zalewski, che ha fatto molto bene col Torino e che si sta guadagnando la conferma anche per la prossima stagione. In attacco, aspettando il secondo tempo di Lautaro, ancora Taremi dall’inizio, più probabilmente con Correa che con Arnautovic. Thuram stavolta potrebbe riposare", scrive il quotidiano sulla formazione della partita di Como.