"Lo stadio sarà aperto 365 giorni l'anno e la sua collocazione impostata «sull'asse nord-sud», servirà per «garantire le migliori condizioni di luce naturale per il manto erboso» . L'impianto sarà circondato da un podio sopraelevato che servirà a migliorare le aree di sicurezza per gli spettatori: una parte della struttura, questa, che offrirà potenziali spazi per eventi all'aperto extra partite di calcio. Infine, il catino è pensato per «esaltare l'identità delle due curve di casa». Per i tifosi ospiti ci saranno due punti di accesso separati: il primo è pensato per chi arriva con gli autobous, sarà sotterraneo e avrà un percorso che collegherà direttamente al settore dedicato, mentre un altro punto di accesso è previsto via scalinata per chi raggiunge la struttura a piedi.