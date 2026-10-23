VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Mkhitaryan? Ecco perché abbiamo deciso di tenerlo"

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Per un inglese che ha debuttato di recente dal primo minuto, altri due corrono per tornare a disposizione di Chivu. John Stones e Curtis Jones sperano di recuperare in fretta e tornare a dare il loro contributo per l'Inter insieme al loro connazionale. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

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"Tutti e tre a disposizione, la squadra non li ha mai avuti. In campo insieme, nemmeno a dirlo. Potrà diventare una primizia dell’autunno inoltrato, o almeno è quello che si augurano Chivu e il club. Significherebbe avere i tre nuovi dell’estate scorsa in contemporanea a pieno regime, a faticare per il primato in classifica e per non ridimensionare troppo le ambizioni di Champions. John Stones e Curtis Jones hanno preso il posto di Spence in infermeria ed entrambi continuano con i rispettivi programmi di recupero.

Jones (come Pavard) dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana; se tutto procederà nel verso giusto, l’intenzione è riaverlo almeno convocabile per il prossimo impegno europeo, in trasferta col Feyenoord il 3 novembre. Stones, invece, è più indietro. Alla parola “cautela” qui è indispensabile accompagnare una buona dose di pazienza in più. Ma, salvo ricadute o problemi durante il percorso, la speranza di rivederlo contro il Como — ovvero prima della prossima sosta — non è utopia. E non lo è nemmeno un’Inter all’inglese, anche se fin qui non si è proprio vista".