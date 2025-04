Si parla anche di "prestazione rovinosa, tra le peggiori dell'era Inzaghi", per descrivere la gara contro la formazione di Ranieri. E solo l'imprecisione giallorossa non ha permesso che il punteggio si allargasse. L'Inter abbozza una reazione quando entra Dumfries. Un recupero che arriva dopo la sostituzione di Pavardper una distorsione alla caviglia ed è ovviamente in dubbio la semifinale di andata col Barcellona. "Con i blaugrana non sarà titolare nemmeno Thuram, che potrebbe al massimo andare in panchina. L’assenza dell’attaccante francese è la causa più evidente di questo ciclo di tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia (Bologna, Milan e Roma) senza gol all’attivo. Thuram non ha sostituti nella capacità di impegnare le difese avversarie andando in profondità", ha scritto.