"Mercoledì arriverà il Torino per i quarti di Coppa Italia, poi ci sarà il viaggio in casa del Sassuolo e quindi il big-match con la Juventus. Si tratta della prossima curva pericolosa, ma la truppa nerazzurra non è più quella di qualche mese fa che sbandava, fino cappottarsi. Ora, invece, dà l’impressione di riuscire a tenere la strada anche sulle strade più impervie o scivolose. Non lo è stata certo quella della Cremonese. E non si può nemmeno dire che, allo Zini, l’Inter abbia incantato. Ma è comunque un merito saper vincere certe partite con il minimo sforzo".