FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – L’Inter a Cremona non ha incantato ma ha comunque avuto un merito

news

CdS – L’Inter a Cremona non ha incantato ma ha comunque avuto un merito

Inter
Il focus sui nerazzurri reduci da un'altra vittoria in campionato e sempre più primi in classifica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Prosegue la marcia dell'Inter di Cristian Chivu. Approfittando di un calendario al momento favorevole, i nerazzurri hanno consolidato la vetta. Il Corriere dello Sport sottolinea un aspetto dell'ultima vittoria contro la Cremonese:

CdS – L’Inter a Cremona non ha incantato ma ha comunque avuto un merito- immagine 2
CREMONA, ITALY - FEBRUARY 01: Referee Davide Massa reacts during the Serie A match between US Cremonese and FC Internazionale at Stadio Giovanni Zini on February 01, 2026 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

"Mercoledì arriverà il Torino per i quarti di Coppa Italia, poi ci sarà il viaggio in casa del Sassuolo e quindi il big-match con la Juventus. Si tratta della prossima curva pericolosa, ma la truppa nerazzurra non è più quella di qualche mese fa che sbandava, fino cappottarsi. Ora, invece, dà l’impressione di riuscire a tenere la strada anche sulle strade più impervie o scivolose. Non lo è stata certo quella della Cremonese. E non si può nemmeno dire che, allo Zini, l’Inter abbia incantato. Ma è comunque un merito saper vincere certe partite con il minimo sforzo".

Leggi anche
Giornale – L’Inter continua a volare, ma ci sono state versioni migliori. E...
Repubblica – Petardo Cremonese-Inter, episodio non tollerabile. Quando è successo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA