Prosegue la marcia dell'Inter di Cristian Chivu. Approfittando di un calendario al momento favorevole, i nerazzurri hanno consolidato la vetta. Il Corriere dello Sport sottolinea un aspetto dell'ultima vittoria contro la Cremonese:
CdS – L’Inter a Cremona non ha incantato ma ha comunque avuto un merito
Il focus sui nerazzurri reduci da un'altra vittoria in campionato e sempre più primi in classifica
"Mercoledì arriverà il Torino per i quarti di Coppa Italia, poi ci sarà il viaggio in casa del Sassuolo e quindi il big-match con la Juventus. Si tratta della prossima curva pericolosa, ma la truppa nerazzurra non è più quella di qualche mese fa che sbandava, fino cappottarsi. Ora, invece, dà l’impressione di riuscire a tenere la strada anche sulle strade più impervie o scivolose. Non lo è stata certo quella della Cremonese. E non si può nemmeno dire che, allo Zini, l’Inter abbia incantato. Ma è comunque un merito saper vincere certe partite con il minimo sforzo".
