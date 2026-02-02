L'Inter vince anche a Cremona e ottiene la decima vittoria nelle ultime undici partite di campionato. Un ritmo inesorabile

L'Inter vince anche a Cremona e ottiene la decima vittoria nelle ultime undici partite di campionato. Un ritmo inesorabile, che proietta i nerazzurri sempre più al primo posto in classifica. Questa l'analisi del Giornale:

"Decima vittoria nelle ultime 11 partite di campionato: la fuga continua. Però ci sono state versioni dell'Inter migliori di quella che vince a Cremona con uno 0-2 rotondo solo in apparenza".

"L'Inter continua a volare: 18 vittorie in 23 giornate, di nuovo in gol Lautaro (9 nelle ultime 10 di campionato e dedica live per i 5 anni della figlia Nina) che comincia con Pio (meno brillante del solito: la Cremo non gli porta bene, pensando pensando alla finale playoff con lo Spezia) e finisce con Thuram, prima di uscire a sua volta dal campo per fare posto a Bonny e rimandare alla prossima volta l'aggancio a Boninsegna nella storia del club nerazzurro (170 gol vs 171). Per stavolta s accontenta di eguagliare Altobelli nelle statistiche del campionato (128)".