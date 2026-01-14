Basterebbe un punto stasera all'Inter per aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno. I nerazzurri ovviamente cercano i tre punti nel recupero di campionato contro il Lecce, che li porterebbe al giro di boa a 45 punti (46 considerando il pareggio con il Napoli nella prima di ritorno, ndr). Sul tema interviene anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
Il focus sui punti a disposizione e il titolo di campione d'inverno a portata di mano per i nerazzurri
"Una vittoria sul Lecce vorrebbe dire chiudere a quota 45 il girone di andata. E si tratta di un traguardo considerevole. Per intendersi, dal 2004/05, ovvero da quando la Serie A è passata a 20 squadre, solo Conte e Inzaghi, con 46, hanno messo insieme più punti al giro di boa nella loro prima stagione sulla panchina nerazzurra. Anche Mancini, appena 31, e Mourinho, con 43, hanno fatto meno. Al pari di Spalletti che cominciò con 41 punti. Superfluo sottolineare che sarà importante non frenare nel ritorno".
