"Una vittoria sul Lecce vorrebbe dire chiudere a quota 45 il girone di andata. E si tratta di un traguardo considerevole. Per intendersi, dal 2004/05, ovvero da quando la Serie A è passata a 20 squadre, solo Conte e Inzaghi, con 46, hanno messo insieme più punti al giro di boa nella loro prima stagione sulla panchina nerazzurra. Anche Mancini, appena 31, e Mourinho, con 43, hanno fatto meno. Al pari di Spalletti che cominciò con 41 punti. Superfluo sottolineare che sarà importante non frenare nel ritorno".