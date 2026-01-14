Cristian Chivu riflette su come limitare un trend che la squadra nerazzurra ha pagato a caro prezzo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 12:16)

L'obiettivo dell'Inter è limare ogni dettaglio per garantirsi la miglior continuità possibile. Il percorso è appena a metà in campionato, per cui vietato fermarsi. E vietato concedersi cali di concentrazione. Soprattutto in determinati momenti delle partite, che finora sono costati punti ai nerazzurri. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Tenere la spina attaccata fino al triplice fischio è esercizio che non sempre riesce all’Inter. Una brutta abitudine che i nerazzurri hanno ereditato dallo scorso anno, pagata a caro prezzo soprattutto nella volata scudetto poi persa con il Napoli. Proprio gli azzurri di Conte sono l’ultima squadra che, con il secondo gol di McTominay domenica sera all’81’, ha sottratto punti importantissimi. Ad Appiano Gentile sono tutti convinti che quell’episodio potesse essere gestito con maggiore attenzione.

I nerazzurri hanno subito ben sei gol in campionato nell’ultimo quarto d’ora di gara, addirittura il triplo di Napoli e Milan, ferme entrambe a quota due. La profondità di organico delle due principali avversarie per lo scudetto non è di certo superiore a quella dell’Inter: ciò che incide, più che la stanchezza, è l’aspetto mentale su cui Chivu tanto sta ancora battendo.

Di sicuro considererà un vero peccato aver sprecato chance come quella dell’ultimo turno o contro la Juventus a inizio stagione. Il rammarico cresce allargando il discorso alla Champions League. I finali delle gare con Atletico Madrid e Liverpool, con la complicità dell’arbitro nel secondo caso, hanno sottratto all’Inter due punti che in vista degli ultimi due incroci del girone avrebbero fatto molto comodo. Urge intervenire per evitare che il trend tolga altro margine prezioso nel prosieguo della stagione".