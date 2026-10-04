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L’Inter supera il Lumezzane nel test alla Pinetina col risultato di 2-0. Nella giornata di ieri è andata in scena ad Appiano Gentile l’amichevole tra la squadra di Cristian Chivu e la formazione che milita nel Girone A del campionato di Serie A.

Tempi ridotti e 2-0

“Le due società si sono accordate per ridurre il tempo di gioco a due tempi da 35 minuti, per non spremere troppo i calciatori” rivela La Gazzetta dello Sport.

L’amichevole è finita 2-0 dell’Inter con i gol di Mkhitaryan e di Richi Agbonifo.

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Chi è Agbonifo

In gol, dunque, Richi Agbonifo, attaccante 2006 che gioca nell’Under 23 proprio in Serie C.

Nato e cresciuto a Verona da genitori nigeriani, Agbonifo è già stato convocato dalle nazionali giovanili italiane.

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“Chissà che…”

La Gazzetta dello Sport aggiunge:

“Chissà che Chivu non gli conceda prima o poi il debutto in prima squadra, come è capitato agli altri attaccanti Lavelli e Mosconi che hanno anche partecipato al tour estivo”.