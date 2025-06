Non ci sarà l'obbligo di cedere giocatori per questioni di bilancio, ma eventuali offerte verranno valutare. Avventura finita per alcuni

Andrea Della Sala Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 09:32)

In casa Inter si pensa alla prossima stagione. Non ci sarà l'obbligo di cedere giocatori per questioni di bilancio, ma eventuali offerte verranno valutare. Per alcuni giocatori sembra, invece, finita l'avventura in nerazzurro.

"L’Inter 25-26 arriverà a uno storico utile sul mercato e aggiungerà milioni di tasca sua, senza inseguire a ogni costo il solito pareggio entrate-uscite, ma punta comunque a costruire un tesoretto dalle cessioni. Oltre ai 30 milioni circa da riscuotere per Frattesi, anche con Yann Bisseck si potrebbero fare più o meno gli stessi denari. Sabato notte il tedesco usciva zoppicando e, a fatica, saliva sul bus per l’infortunio che gli ha rovinato la finale, ma da mesi ha grandi estimatori soprattutto in Inghilterra. Gli errori in marcatura, soprattutto quello che ancora sanguina contro la Lazio, non hanno cambiato il giudizio su questo 24enne con picchi da top player e crolli di attenzione imprevedibili", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La geografia degli attaccanti alle spalle della ThuLa cambierà parecchio, si farà spazio salutando le tante delusioni di questi anni: a fine mese terminano i contratti di Correa e Arnautovic, quello di Taremi invece scade nel 2027 ma si ascoltano eventuali offerte per l’iraniano. In mezzo al campo, in attesa di rivedere con continuità Zielinski, non è per niente scontato che rimanga un anno in più Kristjan Asllani: dopo tre stagioni a crescita minima, potrebbe cercare fortuna altrove. Nel caso l’Inter busserebbe una volta in più: il neoarrivato Sucic, da solo, non basterebbe più", aggiunge il quotidiano.