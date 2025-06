Una notte da incubo, che lascerà inevitabilmente degli strascichi in casa Inter. Giocatori, allenatore, staff tecnico, dirigenza: tutti sotto accusa, nessuno privo di responsabilità dopo la clamorosa debacle contro il Paris Saint-Germain . Così scrive Il Giornale: "E così la stagione in cui l'Inter ha corso per vincere tutto si chiude nel peggiore degl'incubi, altro che triplete. [...] La delusione di Inzaghi è la delusione di un popolo. È la delusione di Beppe Marotta, per cui la Champions resta un traguardo inarrivabile. Aveva già perso 3 finali su 3, di cui 2 con la Juventus, e forse per provare a spezzare l'incantesimo alla vigilia ricordava come questa di Monaco fosse «la prima da presidente». E invece niente, battuto anche stavolta. Maledizione, appunto".

"Quando se ne andò Conte, Marotta avrebbe voluto Allegri. Arrivò prima Andrea Agnelli e lui ripiegò proprio su quella che in quei mesi era la seconda scelta della Juventus. Sliding doors, chissà come sarebbe andata la storia a panchine invertite. Ci sarà chi parlerà di colpe, lo stesso Marotta, in un passato ormai remoto, non ha nascosto critiche al suo allenatore. Non lo farà stavolta perché anche lui sa che dietro questa stagione da mille emozioni, altrettante speranze e zero titoli si nasconde anche l'ambizione di correre per tutto con lo stesso organico della stagione precedente, quando invece l'Inter uscì dalla Coppa Italia a dicembre e dalla Champions a febbraio, col risultato poi di scappare via facile in campionato, per vincerelo scudetto della seconda stella. Ambizione al confine della presunzione, pagata con un finale a serbatoio svuotato, quando il conto è arrivato tutto insieme e troppo alto".