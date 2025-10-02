A chiudere il filotto di partite prima della sosta sarà Inter-Cremonese, sabato alle 18 a San Siro. Chivu è intenzionato, ancora una volta, a ruotare le forze. Ci saranno inevitabilmente dei cambi, a partire dall'attacco dove Thuram è infortunato.

"Chivu ha verificato che il turnover funziona: ha cominciato con due cambi, tra l’Udinese e la Juve, e ha sempre aumentato il numero di novità di formazione fino ad arrivare all’estremo di 7 giocatori diversi martedì sera contro lo Slavia Praga. La notizia importante è che l’Inter ha vinto le ultime quattro partite affrancandosi dalle dipendenze tecniche: nelle prime due (Ajax e Sassuolo) mancava Lautaro, nelle altre (Cagliari e Slavia) è stato protagonista proprio Lautaro con 3 gol", precisa La Gazzetta dello Sport.