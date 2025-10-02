FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, ancora turnover per Chivu: altri 5 cambi nella formazione. Dubbio portiere

news

Inter, ancora turnover per Chivu: altri 5 cambi nella formazione. Dubbio portiere

Inter, ancora turnover per Chivu: altri 5 cambi nella formazione. Dubbio portiere - immagine 1
Il tecnico cambia ancora la formazione e si affida al turnover in modo da chiudere prima della sosta con energie fresche in campo
Andrea Della Sala Redattore 

A chiudere il filotto di partite prima della sosta sarà Inter-Cremonese, sabato alle 18 a San Siro. Chivu è intenzionato, ancora una volta, a ruotare le forze. Ci saranno inevitabilmente dei cambi, a partire dall'attacco dove Thuram è infortunato.

Inter, ancora turnover per Chivu: altri 5 cambi nella formazione. Dubbio portiere- immagine 2
Getty Images

"Chivu ha verificato che il turnover funziona: ha cominciato con due cambi, tra l’Udinese e la Juve, e ha sempre aumentato il numero di novità di formazione fino ad arrivare all’estremo di 7 giocatori diversi martedì sera contro lo Slavia Praga. La notizia importante è che l’Inter ha vinto le ultime quattro partite affrancandosi dalle dipendenze tecniche: nelle prime due (Ajax e Sassuolo) mancava Lautaro, nelle altre (Cagliari e Slavia) è stato protagonista proprio Lautaro con 3 gol", precisa La Gazzetta dello Sport.

Inter Martinez
Getty Images

"E’ lecito immaginare che a questo punto Chivu ritocchi la squadra anche nella partita di sabato a San Siro (ore 18) contro la Cremonese ancora imbattuta. Una sostituzione è obbligata, visto il serio infortunio capitato a Thuram: dentro probabilmente Bonny. Ma troveranno spazio anche Mkhitaryan, Carlos Augusto (ieri convocato da Ancelotti per il Brasile), Akanji e De Vrij. Da valutare il portiere, con il solito ballottaggio Sommer-Martinez", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, Thuram out un mese: rientro col Napoli? Le soluzioni di Chivu, la scelta con la Cremonese
Agresti: “Chivu fa girare i giocatori, non come Inzaghi. Dimarco? 90′ e alla fine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA