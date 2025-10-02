Presente negli studi di Digi Sport Special, Gavril Balint, allenatore ed ex calciatore rumeno, ha commentato la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga. Balint non crede che la squadra nerazzurra possa ripetere il percorso in Champions fatto lo scorso anno con Inzaghi in panchina: "Non credo che l'Inter riuscirà a fare la stagione dell'anno scorso. Auguro tanto successo a Chivu, ma non lo vedo arrivare in finale di Champions".
"I giocatori hanno un anno in più adesso e sembravano più sicuri con Inzaghi. Vorrei che non perdessero un'altra partita, ma sembrano abbiano perso un po' di ritmo rispetto all'anno scorso. Ma aspettiamo, siamo solo all'inizio. Anche lo Slavia Praga non è stato un avversario temibile. Ci sono alcune squadre che chiaramente non sono adatte a questa competizione".
