La vittoria contro la Roma ha riportato il Napoli di Contein testa alla classifica. La 13esima giornata - sottolinea il quotidiano La Repubblica - oltre a confermare il primato degli azzurri ha dato altre indicazioni. "La principale delle quali è l’uscita del Milan dal giro scudetto. Fonseca ha ammesso il tedio della partita con la Juve, ma la sincerità non lo assolve dalle perplessità su una costruzione di squadra che una settimana subisce tre gol (dal Cagliari) a difesa schierata e quella successiva decreta un disarmo bilaterale che conviene chiaramente alla Juve, vista la classifica migliore, la gara in trasferta e l’assenza di Vlahovic. Una chance di rilancio gettata nell’umido", scrive il giornale nazionale tra le sue pagine sportive.