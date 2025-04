"Per questo Inzaghi si infuria con Thuram e lancia la giacca in aria nel finale con il Cagliari. Per questo il tecnico interista ha già collezionato 9 gialli e un rosso e chiede ai suoi, anche durante i finali di gestirsi. E se è il caso di fare una corsa in meno, per evitare i crampi (è successo con Frattesi, dopo i problemi avuti da Zalewski). Perché i dettagli fanno la differenza. Se poi c’è un dettaglio che si chiama San Siro, ancora meglio. Da quando Inzaghi è a Milano, l’Inter ha vinto 54 partite interne di campionato, come il Real e meno solamente di City (56) e Liverpool (55). Delle sei partite di campionato che restano, l’Inter ne giocherà tre in casa contro Roma, Verona (consecutive) e Lazio. In trasferta andrà a Bologna, nel giorno più duro, non solo per l'avversario ma perché la partita di Pasqua si gioca tra le sfide con Bayern e Milan. Ma anche queste due notti fondamentali l’Inter le vivrà davanti alla sua gente, che tallona i milanisti per riprendersi il primato di presenze allo stadio. E anche in caso di eventuale semifinale con la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund, lo scontro decisivo arriverebbe in casa", aggiunge il quotidiano.