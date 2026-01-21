Il quotidiano sportivo analizza l'operato del direttore di gara portoghese a San Siro in occasione di Inter-Arsenal

Alessandro De Felice Redattore 21 gennaio - 21:00

Insufficiente la prova dell’arbitro portoghese Joao Pinheiro in occasione di Inter-Arsenal. Non convince la prova del direttore di gara lusitano, che viene giudicato con un 5,5 dal Corriere dello Sport:

“Non sufficiente la partita del portoghese Pinheiro, anche se ha inciso in maniera relativa. Tanti piccoli errori sia dal punto di vista tecnico che disciplinare hanno dato un indirizzo al match, finendo per innervosirlo”.

Dubbi sul rigore non concesso all’Inter:

“Lautaro finisce a terra in area dell’Arsenal, davanti a lui c’è Saliba che allarga la gamba sinistra e lo tocca, il Toro cadendo all’indietro sbatte sul giocatore che aveva alle spalle. In Uefa hanno canoni differenti rispetto all’Italia (anche se spesso difformi fra loro), Pinheiro ha lasciato andare, ma i dubbi restano”.

Il quotidiano aggiunge:

“L’atteggiamento dell’arbitro portoghese ha creato nervosismo nei giocatori: che senso ha dare vantaggio sul brutto fallo (ma brutto, eh?) di Merino su Dimarco? Logico che poi qualcuno (per difesa o per giustizia personale) cerchi vendetta…”.

Regolari le reti:

“Sono regolari entrambi i gol dell’Arsenal. Sullo 0-1, al momento del tocco di Timber, Gabriel Jesus che andrà in gol è tenuto in gioco in maniera chiara da Luis Henrique (e quella di dimarco, che cerca di intervenire in scivolata, non sarebbe stata giudicata una giocata, ma una deviazione). Buono anche il gol dell’1-2: il pallone colpito di testa da Trossard non esce mai, tocca la traversa (particolarità, non cambia mai la rotazione del pallone) prima della conclusione di Gabriel Jesus”.