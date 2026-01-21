Così il Corriere dello Sport analizza la sconfitta per 3-1 dei nerazzurri di Chivu contro i Gunners a San Siro

“L’ Arsenal si è confermato la corazzata d’Europa. Ma l’Inter è stata alla sua altezza: ha perso, ma non si è fatta mettere sotto”. Così il Corriere dello Sport analizza la sconfitta per 3-1 dei nerazzurri di Chivu contro i Gunners a San Siro nella settima giornata della League Phase di Champions League.

“A metà secondo tempo, è sembrata aver la forza per strappare il pareggio - prosegue l’analisi del quotidiano -. Con l’ingresso di Esposito che ha costretto i Gunners ad abbassarsi. I nerazzurri avrebbero meritato di giocarsela fino in fondo. Invece, si sono fatti sorprendere in contropiede, togliendo incertezza agli ultimi minuti della gara”.

“La prestazione degli uomini di Chivu è stata superiore a quelle contro Atletico Madrid e Liverpool. Solo che la sostanza non è cambiata. E la terza sconfitta consecutiva mette in seria discussione la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. Dipenderà dai risultati di questa sera. Fermo restando che bisognerà andare a vincere in casa del Borussia Dortmund tra una settimana: difficile, ma non impossibile”.

“L’avvio dell’Arsenal è stato dirompente sin dal calcio d’avvio. I Gunners si sono riversati verso Sommer, tentando 3 volte la conclusione nel giro di pochi secondi. L’Inter ha accusato il colpo, si è forse impaurita, davanti alla rapidità di gamba e soprattutto di tocco degli avversari”.

“Ma l’Inter, stavolta, è stata capace di rialzarsi. A fatica, ma ha compreso che, davanti ad una squadra altissima e con i centrali lasciati sempre in uno contro uno con le punte, i varchi si potevano trovare”.

“Inevitabilmente anche sugli angoli, con lo schema di sistemare 4-5 uomini ben oltre il secondo palo, 3-4 dei quali scattavano dentro l’area piccolo in contemporanea con la battuta. Così Trossard, rimasto indietro, è riuscito a rimettere dentro il pallone, che, scheggiata la traversa, è finito dritto sulla testa di Gabriel Jesus, per raddoppio e doppietta. Oltre che 19° centro su corner nella stagione dei Gunners. Certo se qualche nerazzurro, invece di guadare solo il pallone, si fosse dedicato alla marcatura del brasiliano…”.