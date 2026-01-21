"Nella notte stellata, quella contro la squadra più forte finora passata da San Siro, l’Inter ha rimesso nel bagagliaio il solito carico di rimpianti assortiti, ma ha pure sbattuto sui difetti noti che azzoppano i big match. L’Arsenal, nei fatti, è stato un acceleratore potente, ha estremizzato tutto ciò che i nerazzurri sono, nel bene e nel male. Specchiandosi nei Gunners, i ragazzi di Chivu hanno infatti confermato quella malsana tendenza, un po’ autolesionista, che li porta a complicarsi la vita contro le grandi d’Italia e d’Europa, anche quando dimostrano coraggio e fierezza come nel primo tempo di ieri", si legge su La Gazzetta dello Sport.