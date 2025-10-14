L'attaccante sta dimostrando anche in nerazzurro qualità che in Emilia avevano impressionato l'allenatore rumeno

L'exploit di Bonny è destinato ad arricchirsi di altri capitoli. Potrebbe arrivare già all'Olimpico una nuova chance da titolare per il francese, complice la quasi sicura assenza del suo connazionale Thuram. In nerazzurro sta avendo la possibilità di continuare un percorso di crescita che aveva già cominciato a Parma sempre con Cristian Chivu in panchina. A proposito del giocatore e del pensiero dell'allenatore nei suoi confronti, si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

"Quello che colpisce di lui, poi, e che ha conquistato Chivu già ai tempi del Parma, è la lucidità nelle scelte: che sia un passaggio per un compagno o un tiro verso lo specchio, Bonny fa spesso e volentieri la cosa giusta. Anche in questo campo, va detto, è una bella lotta con Pio".