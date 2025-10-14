Focus sulle possibili scelte in attacco di Cristian Chivu per la prossima gara di campionato: prende quota la candidatura del francese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 14:02)

Chi giocherà in attacco in Roma-Inter? Con l'assenza praticamente certa di Thuram, il campo si restringe a tre opzioni. Lautaro Martinez farà il possibile per esserci e, salvo intoppi, così sarà. Al suo fianco crescono le quotazioni di Bonny. Il motivo? Lo spiega la Gazzetta dello Sport:

"Non è solo una questione di freschezza atletica e di minuti risparmiati rispetto ai compagni di reparto impegnati con le nazionali. Bonny è in pole anche perché è il candidato naturale come vice di Thuram, suo primo sostenitore sui social e prezioso consigliere in questi giorni alla Pinetina.

Se fosse un gioco delle coppie tra titolarissimi e alternative, gli incastri sarebbero più o meno immediati. Pio con Marcus e Bonny con Lautaro. Velocità, movimenti verso l’esterno, interscambiabilità di posizioni con il capitano e una grande attitudine per l’assist: l’ex Parma è l’alter ego tattico di Marcus e la serata da star con la Cremonese, alla prima da titolare in nerazzurro, è lì a dimostrarlo".