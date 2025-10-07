"Adesso invece Chivu sta valorizzando le due giovani riserve, Pio Esposito e Bonny, che hanno attenuato la crisi d’astinenza: l’Inter, non a caso, ha vinto tre delle ultime cinque partite senza uno tra Lautaro e Thuram nella formazione-base. Trasgressivo. E’ un motivo in più per maneggiare con cautela muscoli e articolazioni dei campioni. In altri tempi Lautaro avrebbe giocato anche con il mal di schiena mentre Thuram si sarebbe messo a disposizione anche senza le necessarie condizioni di sicurezza. Ora proprio no".