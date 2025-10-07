Se prima l'Inter, al primo fastidio fisico di Lautaro e/o Thuram, andava nel panico, ora può contare su due profili come Esposito e Bonny che danno giuste garanzie. Un aspetto che ora dà serenità maggiore in presenza dell'infortunio di Thuram, come spiega la Gazzetta dello Sport:
news
Chivu ha cambiato, in questa Inter c’è un aspetto trasgressivo. “E da Appiano spiegano che…”
"Da Appiano Gentile spiegano che non c’è fretta. Lo scorso anno l’assenza di un calciatore così importante avrebbe seminato il panico, perché gli attaccanti in panchina non funzionavano mai: il trio Arnautovic-Taremi-Correa sembrava concepito apposta per stimolare la nostalgia di Simone Inzaghi verso i titolari".
"Adesso invece Chivu sta valorizzando le due giovani riserve, Pio Esposito e Bonny, che hanno attenuato la crisi d’astinenza: l’Inter, non a caso, ha vinto tre delle ultime cinque partite senza uno tra Lautaro e Thuram nella formazione-base. Trasgressivo. E’ un motivo in più per maneggiare con cautela muscoli e articolazioni dei campioni. In altri tempi Lautaro avrebbe giocato anche con il mal di schiena mentre Thuram si sarebbe messo a disposizione anche senza le necessarie condizioni di sicurezza. Ora proprio no".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA