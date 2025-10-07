FC Inter 1908
Inter, ad Appiano c'era una grandissima paura che ora è svanita: "Ma sarà atterraggio morbido"

Inter, ad Appiano c’era una grandissima paura che ora è svanita: “Ma sarà atterraggio morbido”

Inter, ad Appiano c’era una grandissima paura che ora è svanita: “Ma sarà atterraggio morbido” - immagine 1
Ad Appiano Gentile fino a qualche giorno fa c'era una grande paura, soprattutto visti i prossimi impegni, che vedranno l'Inter affrontare due scontri diretti
Ad Appiano Gentile fino a qualche giorno fa c'era una grande paura, soprattutto visti i prossimi impegni, che vedranno l'Inter affrontare due scontri diretti in trasferta contro Roma e Napoli.

Ora, però, per fortuna sembra tornato il sereno sulle condizioni di Marcus Thuram, che il 25 ottobre al Maradona ci sarà. Scrive la Gazzetta:

"Ad ogni modo la grande paura, lo stop di un mese che avrebbe costretto Marcus a saltare anche la trasferta a Napoli, è svanita. Chivu allo stadio Maradona, sabato 25, si presenterà con la prima linea. E nel frattempo ruoterà la giostra degli attaccanti, soprattutto nell’impegno di Champions contro il Saint-Gilloise, favorendo un atterraggio morbido di Thuram: qualche minuto tra Roma e Bruxelles, poi dentro dall’inizio nella partita-scudetto. Da ogni visuale, lo scenario appare rassicurante".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

