In casa Inter si fa la conta degli indisponibili in vista della sfida di campionato contro l'Udinese. Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport, è già alla ricerca di soluzioni: "Inzaghi affronterà il match con i friulani con assenze pesanti, visto che a quelle dell'olandese e di Lautaro si somma pure quella di Bastoni, squalificato.

La buona notizia sono i rientri dei vari Dimarco, Darmian e Zalewski, mentre resta un margine di incertezza per De Vrij, seppure l'infiammazione al ginocchio sembra non dare più fastidio. Resta il fatto che si tratta di recuperi da infortuni e, dunque, un margine di cautela è sempre consigliabile: in particolare per Zalewski, reduce da un guaio al polpaccio. Ad ogni modo, con Dirmarco certo di rientrare a sinistra (Carlos Augusto farà il braccetto al posto di Bastoni), Darmian dovrebbe cominciare dall'inizio a destra. E, con l'ex-Roma, gestirà i minuti sia della gara con l'Udinese sia del derby di mercoledì prossimo".