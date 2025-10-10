La “Coppa della Ricostruzione” diventa un evento politico-sportivo mondiale: Zanetti in telecronaca, presenti tanti ex nerazzurri

Alessandro De Felice Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 08:46)

L’amichevole tra l’Inter e Atletico Madrid, denominata “Coppa della Ricostruzione” e in programma oggi alle 18, va ben oltre il semplice aspetto sportivo, come evidenzia Tuttosport. La sfida, che si giocherà nel rinnovato Stadio Internazionale di Bengasi, in Libia, rappresenta un gesto politico e simbolico di pace e responsabilità sociale, con i due club a testimoniare solidarietà al popolo libico.

Originariamente l’avversario dei nerazzurri sarebbe dovuto essere il Barcellona, ma il club catalano ha rinunciato per motivi organizzativi interni e di calendario, non legati alla situazione libica. L’accordo è stato risolto in maniera amichevole, con la restituzione dei 5 milioni già versati, e il posto è stato subito preso dall’Atletico Madrid.

Come sottolinea Tuttosport, l’iniziativa rientra nei progetti del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, volti a rilanciare l’immagine di Bengasi e valorizzare le nuove infrastrutture sportive. Agila Al Abbar, direttrice del Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Fondo, ha dichiarato che l’evento “è un messaggio di fiducia che inviamo al mondo intero : la Libia è sul cammino giusto per il recupero e la stabilità”.

Lo stadio sarà gremito con 40 mila biglietti andati esauriti in poche ore. Attese tutte le autorità del governo, incluso il leader Khalifa Haftar e i suoi figli Saddam e Belgacem. Tra gli invitati anche Ronaldo, Roberto Carlos e Ronaldinho. Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, commenterà la partita dagli studi di BeIN Sport.

Tuttosport ricorda inoltre che diversi allenatori italiani hanno lavorato in Libia in passato: da Eugenio Bersellini a Franco Scoglio, fino a Claudio Gentile, nato a Tripoli, che ha espresso il desiderio di allenare un club della sua città natale. Più recentemente Giuseppe Sannino ha guidato l’Al Ittihad e l’Al Ahly Bengasi.