Inter, tour de force in arrivo: otto giorni di fuoco, Chivu prepara le mosse

L’Inter si prepara ad una ripresa ad alta tensione: tre trasferte consecutive in otto giorni, contro Roma, Union SG e Napoli. Una settimana (o poco più) che costringerà Chivu a gestire uomini e forze con rotazioni inevitabili.

Chivu punterà sui titolare con Roma e Napoli, mentre il match di Bruxelles servirà a far rifiatare alcuni elementi. Acerbi e Mkhitaryan, rimasti alla Pinetina, dovrebbero giocare in campionato e riposare in Champions, lasciando spazio a De Vrij e Sucic.