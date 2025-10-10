L’Inter si prepara ad una ripresa ad alta tensione: tre trasferte consecutive in otto giorni, contro Roma, Union SG e Napoli. Una settimana (o poco più) che costringerà Chivu a gestire uomini e forze con rotazioni inevitabili.
Inter, tour de force in arrivo: otto giorni di fuoco, Chivu prepara le mosse
Il tecnico dei nerazzurri deve fare i conti con i rientir dalle nazionali, ben 13 i giocatori impegnati in giro per il mondo. Le condizioni al ritorno saranno decisive: possibili infortuni, affaticamenti o semplici acciacchi possono cambiare i piani.
Lautaro Martinez, per esempio, giocherà martedì notte e il suo arrivo in Italia slitta, con diversi dubbi sulle condizioni in vista della Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’incertezza sul recupero di Thuram spinge Chivu a valutare l’impiego dal primo minuto del giovane tandem Bonny-Esposito.
Chivu punterà sui titolare con Roma e Napoli, mentre il match di Bruxelles servirà a far rifiatare alcuni elementi. Acerbi e Mkhitaryan, rimasti alla Pinetina, dovrebbero giocare in campionato e riposare in Champions, lasciando spazio a De Vrij e Sucic.
In difesa Carlos Augusto potrebbe alternarsi con Dimarco e Bastoni, mentre resta da valutare se anche Calhanoglu e Barella dovranno rifiatare.
La gestione sarà fondamentale, come evidenzia il Corriere dlelo Sport: la qualificazione agli ottavi di Champions League e la lotta al vertice in Serie A passano anche da queste scelte.
