TS – Italia, Barella leader totale: per Gattuso è l’anima del centrocampo

Il centrocampista nerazzurro è il vero cardine azzurro: duttilità, carisma e successi con l’Inter lo rendono imprescindibile per Gattuso

Alessandro De Felice Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 17:32)

Nicolò Barella è oggi un perno della Nazionale di Rino Gattuso. In vista delle sfide contro Estonia e Israele, il centrocampista dell’Inter rappresenta la certezza tecnica e di temperamento attorno a cui ruotano uomini e moduli.

A Tallin, contro l’Estonia, potrà agire in coppia nel 4-4-2; a Udine, contro Israele, sarà mezzala nel 3-5-2 con Locatelli in regia e Tonali al suo fianco. Per Tuttosport, la sua duttilità lo rende decisivo in ogni assetto tattico: può fare l’interno, il trequartita atipico o dare equilibrio difensivo.

Barella, 28 anni, è reduce dal ciclo vincente dell’Inter di Inzaghi: sette trofei negli ultimi cinque anni (due Scudetti, due Coppe Italia , tre Superocppe) e due finali di Champions League. È l’unico italiano del centrocampo della squadra che ha dominato la Serie A nell’ulitimo lustro, evidenzia il quotidiano.

Barella ora è entrato nella fase più matura della carriera, accumulando esperienza senza perdere energia e corsa. Un mix ideale per guidare l’Italia. Il suo dinamismo, la sua tecnica e la sua personalità fanno di lui un vero leader della mediana azzurra, indispensabile per un progetto che punta a riportare la Nazionale ai Mondiali.