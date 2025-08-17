Il tecnico dell'Inter Chivu ha visto in queste ultime uscite un reparto offensivo in palla. Non solo Lautaro e Thuram, anche le alternative vanno. Buone le prestazioni di Pio Esposito e Bonny.
Inter, l’attacco di Chivu gira già al massimo: ThuLa riconnessa e dietro Bonny e Pio spingono
"Non serviva forse arrivare a Bari dopo aver alzato i calici a Ferragosto per rendersi conto di questa evidenza. Tra vecchi e nuovi, in mezzo alle fatiche di Appiano e agli strepiti di mercato, Cristian Chivu sta riplasmando con sapienza l’attacco dell’Inter. Gli ingredienti che ha ereditato dalla vecchia cucina e quelli che ha aggiunto, da soli, già bastano per un pasto da Champions. Insomma, se per il tecnico romeno e i suoi dirigenti Ademola Lookman non è più l’obiettivo sommo e ossessivo, come pareva solo qualche settimana fa, un motivo ci sarà, e non è nascosto solo nella durezza atalantina. L’ennesima amichevole vinta ieri a Bari, la quarta e ultima prima del debutto, stavolta contro un Olympiacos tendente senza una ragione alla rissa, è la conferma che il reparto nerazzurro è il più pronto di tutta la squadra. Alla ThuLa che sembra riconnessa davvero, si è aggiunta infatti la forza prorompente dei giovani terribili di Chivu, Pio e Bonny", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Vista anche la vena di Lautaro, decisamente tonico già prima di questo ottimo test con i greci, ecco che la ThuLa sembra essersi riaccesa al momento giusto. Tra otto giorni esatti a San Siro arriva il Toro di Baroni, urge immediatamente mostrare la faccia migliore. E, se non bastasse, alle spalle dei titolari, soffia forte il vento della gioventù. I nerazzurri della Puglia hanno riempito di amore la squadra di Chivu, ma hanno alzato i decibel in quella parte finale giocata con Pio assieme a Bonny. Lì dove il francese ha cercato sempre la giocata, anche a costo di esagerare, il più giovane degli Esposito ha ricordato di avere solo la porta nel chip di memoria. Agisce come gli attaccanti più autentici, difende ogni palla come fosse l’ultima, e pazienza se al debutto non ci sarà", aggiunge Gazzetta.
