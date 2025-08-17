"Non serviva forse arrivare a Bari dopo aver alzato i calici a Ferragosto per rendersi conto di questa evidenza. Tra vecchi e nuovi, in mezzo alle fatiche di Appiano e agli strepiti di mercato, Cristian Chivu sta riplasmando con sapienza l’attacco dell’Inter. Gli ingredienti che ha ereditato dalla vecchia cucina e quelli che ha aggiunto, da soli, già bastano per un pasto da Champions. Insomma, se per il tecnico romeno e i suoi dirigenti Ademola Lookman non è più l’obiettivo sommo e ossessivo, come pareva solo qualche settimana fa, un motivo ci sarà, e non è nascosto solo nella durezza atalantina. L’ennesima amichevole vinta ieri a Bari, la quarta e ultima prima del debutto, stavolta contro un Olympiacos tendente senza una ragione alla rissa, è la conferma che il reparto nerazzurro è il più pronto di tutta la squadra. Alla ThuLa che sembra riconnessa davvero, si è aggiunta infatti la forza prorompente dei giovani terribili di Chivu, Pio e Bonny", analizza La Gazzetta dello Sport.