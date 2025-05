"Ad aprire la partita, dopo 13 minuti, è stato il primo gol in nerazzurro di Zalewski, schierato a sorpresa mezzala. È il diciannovesimo marcatore stagionale dell’Inter. Con l’eccezione di Palacios e Buchanan, spediti altrove, tutti i giocatori di movimento in rosa hanno segnato. Nel finale, spazio anche per Barella e Acerbi, eroe di Champions, che per ragioni scaramantiche non si separa dalla sua scarpetta bucata".

"Vanoli, in forma dopo il malore che lo colpito nella gara con il Venezia, ha lanciato dall’inizio Ricci, ma non è bastato a contrastare il centrocampo di riserva dell’Inter. Qualcosa in più dei compagni hanno fatto Elmas, Biraghi e Ché Adams, tornato titolare, che ha vissuto per la prima volta il rito del ricordo della tragedia di Superga, battesimo e catarsi per chiunque viva i colori granata. Ma i più grintosi, in una partita sottotono, sono stati i tifosi, sempre più determinati chiedere un cambio di proprietà".